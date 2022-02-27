رغم احتدام الأزمة الأوكرانية.. كوريا الشمالية تطلق صاروخًا بالستيًّا باتجاه بحر اليابان

أطلقت كوريا الشمالية صاروخًا بالستيًّا، اليوم الأحد، بعد شهر شهد بعض الهدوء، ولم تتخلله أي عمليات إطلاق صاروخية أثناء دورة الألعاب الأولمبية في بكين، في وقت يركّز العالم على الأزمة الأوكرانية الروسية.

وذكر جيش كوريا الجنوبية أنه رصد صاروخًا بالستيًّا أُطلق في اتجاه بحر اليابان عند الساعة 07:52 (22:52 ت غ السبت) من بيونغ يانغ، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف أن مدى الصاروخ البالستي الأخير بلغ نحو 300 كيلومتر، وحلق على ارتفاع 620 كيلومترًا تقريبًا.

وبيّن الجيش أن هناك تفاصيل أخرى خاضعة لتحليل دقيق من قبل الاستخبارات الكورية الجنوبية والولايات المتحدة.

من جانبها، انتقدت الرئاسة الكورية الجنوبية التوقيت الذي اختارته كوريا الشمالية لإطلاق الصاروخ في وقت يبذل العالم جهودًا لإيجاد حلّ للحرب في أوكرانيا.

وأجرت بيونغ يانغ سبع تجارب على أسلحة في يناير الماضي، بينها أقوى صاروخ لها منذ 2017، والتجربة التي أجرتها بيونغ يانغ اليوم هي الثامنة لها هذا العام.