رغم الإجراءات العسكرية المشددة.. 45 ألفًا يؤدّون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

وأضافت المصادر: أن قوات الاحتلال الإسرائيلية انتشرت في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت العشرات من دخول المسجد، واعتقلت شابًّا من منطقة باب العامود، كما اعتدت على المواطن نضال النتشة بعد أن أوقفته عند باب الأسباط.