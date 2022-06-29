رغم الهدنة.. الجيش اليمني يكسر هجومًا للحوثيين غرب مأرب

وأوضح أن هذه الخروقات توزّعت بين 29 خرقًا في جبهات محور تعز، و25 خرقًا في جبهات محافظة حجة، و24 خرقًا في محور حيس جنوب الحديدة، و15 خرقًا في محور البرح غرب تعز، و10 خروقات جنوب وغرب مأرب، وخرقان شرق حزم الجوف، وخرقان في جبهة البقع بصعدة.