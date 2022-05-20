رغم تضييقات الاحتلال.. عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس بأن أفراد شرطة الاحتلال انتشروا على بوابات البلدة القديمة والطرقات والشوارع المؤدية للمسجد الأقصى، وعلى بواباته الخارجية، وفحصوا الهويات الشخصية للمواطنين، واعتقلوا شابين من منطقة باب الغوانمة أحد أبواب المسجد الأقصى، أثناء توجههما لأداء صلاة الجمعة.