رغم توترات بحر الصين الجنوبي.. أمريكا والفلبين تجريان مناورات مشتركة

بدأت الفلبين والولايات المتحدة، اليوم (الاثنين)، مناورات عسكرية مشتركة في الأرخبيل على خلفية تجدد التوتر في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.
وتشمل المناورات عمليات برمائية وتدريبات بالذخيرة الحية، وتركز على الأمن البحري ومكافحة الإرهاب والمساعدة الإنسانية، والإغاثة في حالات الكوارث.
ويشارك حوالي 9000 جندي من الفلبين والولايات المتحدة، في المناورات التي تستمر لمدة 12 يوماً في جزيرة لوزون، الأكبر في البلاد، وفقاً لـ"الحرة".
واعتبر قائد القوات المسلحة الفلبينية الجنرال أندريس سينتينو، أن المناورات التي أطلق عليها اسم "باليكاتان" تشهد على تعزيز التحالف بين البلدين.
من جهته، قال قائد الفرقة البحرية الأميركية الجنرال جاي بارجيرون: "إن الصداقة والثقة بين القوات المسلحة في البلدين، ستمكنهما من النجاح معاً في العمليات العسكرية".