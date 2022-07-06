رغم عاصفة الاستقالات.. "جونسون" يصرّ على الاستمرار في منصبه

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (الأربعاء)، عزمه على مواصلة التفويض الموكل إليه رغم استقالة عدد من أعضاء حكومته، التي أضعفته على خلفية فضائح متكررة.
وقال "جونسون" خلال جلسة المساءلة الأسبوعية في مجلس العموم التي شهدت توتراً: "سنواصل تنفيذ التفويض الموكل إلينا".
وأضاف: "إن مهمة رئيس الوزراء في ظروف صعبة عندما يُمنح تفويضاً هائلاً، هي الاستمرار وهذا ما سأفعله".
وأعلن عضوان جديدان في الحكومة البريطانية استقالتهما، اليوم، غداة قرار مماثل اتخذه وزيرا الصحة والمال، ما يزيد الضغوط على جونسون الضالع في سلسلة من الفضائح.