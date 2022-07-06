رغم عاصفة الاستقالات.. "جونسون" يصرّ على الاستمرار في منصبه

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (الأربعاء)، عزمه على مواصلة التفويض الموكل إليه رغم استقالة عدد من أعضاء حكومته، التي أضعفته على خلفية فضائح متكررة.