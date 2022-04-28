رغم عقوبات الغرب.. روسيا كسبت 66.5 مليار دولار من بيع الطاقة خلال حربها على أوكرانيا

أفادت دراسة نشرها مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف في ألمانيا، اليوم (الخميس)، بأن روسيا كسبت 63 مليار يورو (66.5 مليار دولار) من صادرات الوقود الأحفوري منذ 24 فبراير (شباط)، وهو التاريخ الذي هاجمت فيه القوات الروسية أوكرانيا، وذلك رغم العقوبات التي يفرضها الغرب على قطاع الطاقة الروسي.
وأضاف المركز أنه باستخدام بيانات عن تحركات السفن، والتتبع في الوقت الفعلي لتدفقات الغاز عبر خطوط الأنابيب والتقديرات بناءً على التجارة الشهرية، قدر الباحثون أن ألمانيا وحدها دفعت لروسيا حوالي 9.1 مليار يورو لتسليم الوقود الأحفوري، معظمها من الغاز الطبيعي في الشهرين الأولين من حرب، وأنها كانت أكبر مشترٍ للطاقة الروسية خلال الشهرين الأولين من الحرب في أوكرانيا، وفقاً لـ"يورونيوز".
من جانبها، اعتبر كبيرة خبراء الطاقة في المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية كلوديا كيمفرت، والتي لم تشارك في الدراسة، أن الأرقام معقولة بالنظر إلى الزيادة الحادة الأخيرة في أسعار الوقود الأحفوري.
وأشارت إلى أن ألمانيا دفعت العام الماضي نحو 100 مليار يورو إجمالاً لواردات النفط والفحم والغاز ذهب ربعها إلى روسيا.