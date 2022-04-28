رغم عقوبات الغرب.. روسيا كسبت 66.5 مليار دولار من بيع الطاقة خلال حربها على أوكرانيا

وأضاف المركز أنه باستخدام بيانات عن تحركات السفن، والتتبع في الوقت الفعلي لتدفقات الغاز عبر خطوط الأنابيب والتقديرات بناءً على التجارة الشهرية، قدر الباحثون أن ألمانيا وحدها دفعت لروسيا حوالي 9.1 مليار يورو لتسليم الوقود الأحفوري، معظمها من الغاز الطبيعي في الشهرين الأولين من حرب، وأنها كانت أكبر مشترٍ للطاقة الروسية خلال الشهرين الأولين من الحرب في أوكرانيا، وفقاً لـ"يورونيوز".