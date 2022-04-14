"ركضت خلفه في الشارع".. مهاجر سوري يساعد الشرطة في اعتقال منفذ هجوم مترو نيويورك

ساعد مهاجر سوري شرطة مدينة نيويورك في التعرف على فرانك جيمس، منفذ عملية قطار الأنفاق في مدينة نيويورك الثلاثاء الماضي، التي أسفرت عن إصابة 30 شخصاً.
وتعرف السوري زاك طحان، البالغ من العمر21 عامًا، على المشتبه به من خلال إحدى الكاميرات الأمنية.
وقال "طحان" للصحفيين الذين تجمعوا في المنطقة: "كنت أعمل في أحد المتاجر في منهاتن عندما انتبه أن المشتبه به قد ظهر على شاشة الكاميرا أمامه".
وأضاف: "قلت لنفسي أووه إنه ذلك الرجل، يجب أن نمسك به، وركضت خلفه في الشارع، وطلبت من الناس الابتعاد عنه"، وفقاً لـ"يورونيوز".
وتابع: "حرصت على سلامة الجميع، لأن الناس طيبون والحياة جميلة، وأنا من سوريا.. أنا من نيوجيرسي".
ويعيش "طحان" في الولايات المتحدة منذ 5 أعوام، وحسب صحيفة "نيويورك تايمز".
وكانت الشرطة تبحث عن "جيمس" منذ 24 ساعة قبل محاولة "طحان"، كما طلبت من سكان نيويورك عبر رسالة طارئة على هواتفهم تقديم أي معلومة مفيدة للمحققين.