رمز المقاومة الأوكرانية.. "جزيرة الثعبان" نقطة استراتيجية "مثيرة" في البحر الأسود

وتوفر الجزيرة التي تبلغ مساحتها هكتارات قليلة، منصة إطلاق خطيرة في كل مكان حولها؛ حيث تقع على مسافة نحو 50 كيلومترًا من مصب نهر الدانوب، أحد الأنهار الرئيسية في أوروبا والطريق التجاري المهم، وعلى مسافة حوالى 100 كيلومتر من أوديسا، وتسمح نظريًّا بضرب كل الساحل الأوكراني.