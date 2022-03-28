"روسيا": بوتين لا يمانع لقاء "زيلينسكي".. لكن "بشرط"

ورغم أن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا بشأن إنهاء الحرب، بدأت بعد وقت قصير من اندلاعها؛ فإنها لم تحقق أي نتيجة ملموسة، كما أن اللقاء بين رئيسي البلدين -وفق طلب زيلينسكي- لا يبدو قريبًا.