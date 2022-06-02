روسيا تؤكد أنها لن تبيع النفط بخسارة بسبب الحظر الأوروبي

من جانبه، تحاول روسيا حتى الآن التقليل من أهمية العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة عليها منذ بداية تدخل موسكو في أوكرانيا، فيما لا يزال بإمكانها الاعتماد على إمداداتها من الغاز إلى أوروبا.