روسيا تؤكد أنها لن تبيع النفط بخسارة بسبب الحظر الأوروبي

قالت موسكو إنها تتخذ إجراءات لتقليل تأثير الحظر الأوروبي على النفط الروسي، بسبب عملياتها العسكرية في أوكرانيا.
وصرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن موسكو لن تبيع نفطها بخسارة، موضحًا أن تدفقات النفط يتم إعادة توجيهها مع انخفاض الطلب أو زيادته من مكان لآخر.
وقال "بيسكوف": إنه "سيكون لهذه العقوبات تأثير سلبي على أوروبا، علينا، وعلى أسواق الطاقة العالمية بأسرها. لكن هناك إعادة توجيه للاقتصاد الروسي، ستسمح لنا بتقليل العواقب السلبية".
وكان قد توصل قادة الاتحاد الأوروبي، الاثنين الماضي، إلى اتفاق لخفض وارداتهم من النفط الروسي بشكل كبير بحلول نهاية العام 2022؛ لحرمان روسيا من مصادر دخل مهمة لتمويل هجومها ضد أوكرانيا.
هذا الإجراء يندرج في إطار حزمة سادسة من العقوبات التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي وتنص أيضًا على استبعاد ثلاثة بنوك روسية من نظام "سويفت" للتحويلات المالية الدولية منها "سبيربنك" أكبر المصارف الروسية.
من جانبه، تحاول روسيا حتى الآن التقليل من أهمية العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة عليها منذ بداية تدخل موسكو في أوكرانيا، فيما لا يزال بإمكانها الاعتماد على إمداداتها من الغاز إلى أوروبا.
لكن بدأ تأثير العقوبات الغربية يظهر مع تسارع التضخم ويعتقد الكثير من خبراء الاقتصاد أن الوضع سيزداد سوءًا في الأشهر المقبلة.