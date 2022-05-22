روسيا تبحث مبادلة أسرى أوكرانيين برجل أعمال مقرب من "بوتين"

وذكر "سلوتكسي" من مدينة دونيتسك الانفصالية في جنوب شرق أوكرانيا، أن إمكان حصول هذا التبادل سيناقشه في موسكو مع من يملكون صلاحيات القيام بذلك، وفقاً لوكالة ريا نوفوستي للأنباء.