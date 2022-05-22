روسيا تبحث مبادلة أسرى أوكرانيين برجل أعمال مقرب من "بوتين"

أعلن النائب والمفاوض الروسي ليونيد سلوتسكي، اليوم (الأحد)، أن موسكو تنظر في إمكانية مبادلة أسرى من مقاتلي كتيبة آزوف الأوكرانية بفيكتور ميدفيتشوك، القريب من الرئيس فلاديمير بوتين.
وذكر "سلوتكسي" من مدينة دونيتسك الانفصالية في جنوب شرق أوكرانيا، أن إمكان حصول هذا التبادل سيناقشه في موسكو مع من يملكون صلاحيات القيام بذلك، وفقاً لوكالة ريا نوفوستي للأنباء.
وفيكتور ميدفيتشوك (67 عاماً) سياسي ورجل أعمال أوكراني معروف بقربه من الرئيس الروسي، وأوقف منتصف أبريل (نيسان) الماضي في أوكرانيا، بعدما فر منذ بدء الهجوم الروسي أواخر فبراير (شباط).
وكان "ميدفيتشوك" قيد الإقامة الجبرية منذ مايو (أيار) 2021 بعد اتهامه بـ"الخيانة العظمى" و"محاولة نهب الموارد الطبيعية في القرم"، شبه الجزيرة التي ضمتها روسيا في 2014.