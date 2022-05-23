روسيا تبدي استعدادها للتفاوض مع أوكرانيا.. بشرط

أبدت روسيا استعدادها للعودة إلى المفاوضات مع أوكرانيا، وقالت إن العودة مرهونة بـ"مبادرة" من الحكومة الأوكرانية.
وقال فلاديمير ميدينسكي، رئيس الوفد الروسي في محادثات السلام وأحد معاوني الرئيس الروسي إن موسكو "على استعداد لاستئناف المفاوضات، لكن المبادرة لمواصلتها في يد كييف".
في الوقت نفسه، نقلت وكالة الأنباء الروسية الرسمية عن نائب وزير الخارجية أندريه رودنكو قوله إنه "بمجرد أن تظهر كييف موقفا بنّاء"، فستكون بلاده مستعدة للعودة إلى التفاوض، ولم ينف رودنكو أن هناك مفاوضات تجري حاليا -بحسب ما ذكرته الوكالة- بشأن موضوع تبادل الأسرى من مقاتلي آزوفستال الذين استسلموا.