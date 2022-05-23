روسيا تبدي استعدادها للتفاوض مع أوكرانيا.. بشرط

في الوقت نفسه، نقلت وكالة الأنباء الروسية الرسمية عن نائب وزير الخارجية أندريه رودنكو قوله إنه "بمجرد أن تظهر كييف موقفا بنّاء"، فستكون بلاده مستعدة للعودة إلى التفاوض، ولم ينف رودنكو أن هناك مفاوضات تجري حاليا -بحسب ما ذكرته الوكالة- بشأن موضوع تبادل الأسرى من مقاتلي آزوفستال الذين استسلموا.