روسيا تتهم أمريكا بإعاقة عمل سفارتها في واشنطن

اتهمت روسيا الولايات المتحدة الأمريكية بإعاقة عمل سفارتها في واشنطن، وكذلك القنصلية الروسية، بحسب ما ذكرت "سبوتنيك" اليوم (الأحد).
وقال السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف: "تخضع السفارة في الواقع لحصار من قبل الوكالات الحكومية الأميركية، وقد أغلق بنك أوف أمريكا حسابات قنصليتنا العامتين في هيوستن ونيويورك".
في سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أنها سلمت السفارة الأمريكية مذكرة تضم قائمة الموظفين، الذين سيجري طردهم من موسكو؛ رداً على طرد الدبلوماسيين الروس من قبل واشنطن.
وأشارت الوزارة إلى أنها أبلغت الجانب الأمريكي بأن "أي أعمال عدائية من قبل الولايات المتحدة ستلقى رداً حاسماً وكافياً".