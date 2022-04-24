روسيا تتهم أمريكا بإعاقة عمل سفارتها في واشنطن

في سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أنها سلمت السفارة الأمريكية مذكرة تضم قائمة الموظفين، الذين سيجري طردهم من موسكو؛ رداً على طرد الدبلوماسيين الروس من قبل واشنطن.