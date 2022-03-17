روسيا تتهم أمريكا بـ"المشاركة في تمويل مشروعات أسلحة بيولوجية في أوكرانيا"

اتهمت وزارة الدفاع الروسية، اليوم (الخميس)، وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" بـ"المشاركة في تمويل مشروعات أسلحة بيولوجية على أراضي أوكرانيا".
وذكرت وكالة "سبوتنيك" أن "وزارة الدفاع الروسية كشفت عن وثيقة بتاريخ 6 مارس 2015 تؤكد مشاركة البنتاغون في تمويل المشروعات البيولوجية في أوكرانيا"، على حد ذكرها.
ونقلت "سبوتنيك" عن قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي الروسية الفريق إيغور كيريلوف، قوله: "بلغ إجمالي التمويل الأمريكي للأعمال البيولوجية العسكرية المنفذة في مختبرات وزارة الدفاع الأوكرانية 32 مليون دولار".
وأضاف "كيريلوف": "وفقًا للممارسات المتبعة، يتم تمويل المشروعات الأمريكية في المجال الصحي والوبائي، بما في ذلك إفريقيا وآسيا، من خلال السلطات الصحية الوطنية".