العالم

روسيا تتهم أمريكا بـ"المشاركة في تمويل مشروعات أسلحة بيولوجية في أوكرانيا"

كشف عن وثيقة تعود لـ2015
روسيا تتهم أمريكا بـ"المشاركة في تمويل مشروعات أسلحة بيولوجية في أوكرانيا"
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اتهمت وزارة الدفاع الروسية، اليوم (الخميس)، وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" بـ"المشاركة في تمويل مشروعات أسلحة بيولوجية على أراضي أوكرانيا".

وذكرت وكالة "سبوتنيك" أن "وزارة الدفاع الروسية كشفت عن وثيقة بتاريخ 6 مارس 2015 تؤكد مشاركة البنتاغون في تمويل المشروعات البيولوجية في أوكرانيا"، على حد ذكرها.

ونقلت "سبوتنيك" عن قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي الروسية الفريق إيغور كيريلوف، قوله: "بلغ إجمالي التمويل الأمريكي للأعمال البيولوجية العسكرية المنفذة في مختبرات وزارة الدفاع الأوكرانية 32 مليون دولار".

وأضاف "كيريلوف": "وفقًا للممارسات المتبعة، يتم تمويل المشروعات الأمريكية في المجال الصحي والوبائي، بما في ذلك إفريقيا وآسيا، من خلال السلطات الصحية الوطنية".

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