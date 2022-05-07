العالم

روسيا تتهم أميركا بالمشاركة ضدها في حرب أوكرانيا

"فولودين" أشار لتنسيق وتطوير عمليات
روسيا تتهم أميركا بالمشاركة ضدها في حرب أوكرانيا
رئيس مجلس النواب الروسي فياتشيسلاف فولودين
سبق
سبق

اتهم رئيس مجلس النواب الروسي "الدوما" فياتشيسلاف فولودين، أميركا، اليوم (السبت)، بالمشاركة بشكل مباشر في العمليات العسكرية ضد روسيا في أوكرانيا.

وقال "فولودين" عبر "تيليجرام": "تقوم أميركا بشكل أساسي بتنسيق وتطوير العمليات العسكرية، وبالتالي تشارك بشكل مباشر في العمليات العسكرية ضد بلدنا"، وفقاً لـ"رويترز".

وزوّدت واشنطن وأعضاء أوروبيون في حلف شمال الأطلسي أوكرانيا بأسلحة ثقيلة لمساعدتها على مقاومة الهجوم الروسي، الذي أسفر عن احتلال مناطق من شرق وجنوب أوكرانيا، لكنهم أعلنوا مراراً أنهم لن يشاركوا في القتال بأنفسهم من أجل تفادي أن يصبحوا طرفاً في النزاع.

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فياتشيسلاف فولودين

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