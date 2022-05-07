روسيا تتهم أميركا بالمشاركة ضدها في حرب أوكرانيا

وزوّدت واشنطن وأعضاء أوروبيون في حلف شمال الأطلسي أوكرانيا بأسلحة ثقيلة لمساعدتها على مقاومة الهجوم الروسي، الذي أسفر عن احتلال مناطق من شرق وجنوب أوكرانيا، لكنهم أعلنوا مراراً أنهم لن يشاركوا في القتال بأنفسهم من أجل تفادي أن يصبحوا طرفاً في النزاع.