روسيا تتهم أميركا بالمشاركة ضدها في حرب أوكرانيا

اتهم رئيس مجلس النواب الروسي "الدوما" فياتشيسلاف فولودين، أميركا، اليوم (السبت)، بالمشاركة بشكل مباشر في العمليات العسكرية ضد روسيا في أوكرانيا.
وقال "فولودين" عبر "تيليجرام": "تقوم أميركا بشكل أساسي بتنسيق وتطوير العمليات العسكرية، وبالتالي تشارك بشكل مباشر في العمليات العسكرية ضد بلدنا"، وفقاً لـ"رويترز".
وزوّدت واشنطن وأعضاء أوروبيون في حلف شمال الأطلسي أوكرانيا بأسلحة ثقيلة لمساعدتها على مقاومة الهجوم الروسي، الذي أسفر عن احتلال مناطق من شرق وجنوب أوكرانيا، لكنهم أعلنوا مراراً أنهم لن يشاركوا في القتال بأنفسهم من أجل تفادي أن يصبحوا طرفاً في النزاع.