روسيا تتهم أوكرانيا باستهداف مركز حدودي بقذيفة .. وكييف تنفي

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم (الاثنين)، أن القذيفة التي أطلقت من الجانب الأوكراني في 09:50 صباحاً، أصابت نقطة حرس حدود تابعة للأمن الفدرالي في مقاطعة روستوف الروسية الجنوبية، وتسببت في تدمير المبنى دون وقوع ضحايا، وفق ما نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية.

في غضون ذلك، نفى الجيش الأوكراني، مزاعم روسيا بشأن استهدف مركز حدودي روسي في مدينة روستوف الحدودية.

وذكر رئيس مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا أليكسي دانيلوف، أن بلاده لا تقوم بأي عمليات عسكرية ضد المدنيين في إقليم دونسيك شرق البلاد، وفقاً لـ"رويترز".