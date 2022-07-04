روسيا تتهم أوكرانيا بتلغيم المدارس وتفخيخ الجسور في دونيتسك

وكان الجيش الأوكراني أعلن، أمس الأحد، انسحاب جنوده من ليسيتشانسك، المدينة الرئيسة شرقًا، التي واجهت هجومًا عنيفًا من قِبل القوات الروسية منذ أسابيع عدة، موضحًا أن قراره هذا أتى حفاظًا على أرواح المدافعين الأوكرانيين.