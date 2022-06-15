روسيا تتهم أوكرانيا بعرقلة إجلاء المدنيين من مصنع بمدينة سيفيرودونيتسك

يأتي هذا بعد أن أكدت روسيا الثلاثاء أنها ستقيم "ممرا إنسانيا" الأربعاء من الساعة 05,00 ت غ حتى الساعة 17,00 ت غ من أجل السماح للمدنيين الذين لجأوا إلى مصنع آزوت بمغادرة سيفيرودونيتسك نحو الأراضي التي تسيطر عليها القوات الروسية في الشمال.