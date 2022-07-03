روسيا تتهم بريطانيا بمحاولة السيطرة على تصدير حبوب أوكرانيا

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم "الأحد"، لندن، "بمحاولة إيجاد ذرائع للبحرية الملكية البريطانية من أجل التسلل إلى البحر الأسود، لتصبح مسؤولة عن جميع عمليات تصدير الحبوب من أوكرانيا".
واعتبر "لافروف" في لقاء مع برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين"، أن "أزمة الغذاء تُستخدم لأغراض متنوعة، ليس فقط في مجال الدعاية لتبييض شكل أوكرانيا، بل إلقاء اللوم بشأن كل شيء على روسيا".
وقال: "إذا استمعت إلى خطاب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ووزيرة خارجيته ليز تراس، من الواضح أنهم يحاولون تهيئة الظروف وإيجاد ذرائع للبحرية الملكية للتسلل إلى البحر الأسود، والبدء تقريبًا في إدارة جميع عمليات إخراج الحبوب من تلك الموانئ التي فخخها الجانب الأوكراني"؛ وفقًا لـ"الشرق".