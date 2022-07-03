روسيا تتهم بريطانيا بمحاولة السيطرة على تصدير حبوب أوكرانيا

وقال: "إذا استمعت إلى خطاب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ووزيرة خارجيته ليز تراس، من الواضح أنهم يحاولون تهيئة الظروف وإيجاد ذرائع للبحرية الملكية للتسلل إلى البحر الأسود، والبدء تقريبًا في إدارة جميع عمليات إخراج الحبوب من تلك الموانئ التي فخخها الجانب الأوكراني"؛ وفقًا لـ"الشرق".