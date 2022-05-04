روسيا تُحَذّر: أي وسيلة تابعة للناتو مُحَمّلة بالأسلحة سنتعامل معها كهدف عسكري

في تصعيد جديد للأزمة المشتعلة بين روسيا ودول الناتو على خلفية غزو روسيا لأوكرانيا، حذّر وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، من أن أي وسيلة نقل تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، تكون مُحَملة بالأسلحة تصل إلى أوكرانيا؛ سنتعامل معها كهدف عسكري.
وقال شويغو: إن "الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو يواصلون ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا"؛ مؤكدًا أن "أن أي وسيلة نقل لحلف شمال الأطلسي تصل إلى الأراضي الأوكرانية، تحمل أسلحة أو عتادًا لتلبية احتياجات القوات المسلحة الأوكرانية؛ سنعتبرها هدفًا مشروعًا للتدمير".
وزعم -وفق "روسيا اليوم"- أن الأوكرانيين يتجاهلون مطالب إطلاق سراح المدنيين من مجمع "آزوفستال" وإلقاء أسلحتهم.