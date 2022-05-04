روسيا تُحَذّر: أي وسيلة تابعة للناتو مُحَمّلة بالأسلحة سنتعامل معها كهدف عسكري

وقال شويغو: إن "الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو يواصلون ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا"؛ مؤكدًا أن "أن أي وسيلة نقل لحلف شمال الأطلسي تصل إلى الأراضي الأوكرانية، تحمل أسلحة أو عتادًا لتلبية احتياجات القوات المسلحة الأوكرانية؛ سنعتبرها هدفًا مشروعًا للتدمير".