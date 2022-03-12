روسيا تحذر: العقوبات قد تؤدي إلى سقوط محطة الفضاء الدولية

حذرت السلطات الروسية، اليوم، من أن العقوبات قد تؤدي إلى سقوط محطة الفضاء الدولية.
وكانت قد وجهت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، صباح اليوم السبت، طلبًا رسميًا إلى شركائها الموجودين في محطة الفضاء الدولية بإلغاء ما أسمتْه "العقوبات غير القانونية المفروضة عليها" .
ونشر موقع وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" بيانًا رسميًا جاء فيه: "وجه المدير العام للوكالة دميتري روغوزين، طلبًا للشركاء في المحطة الفضائية بإلغاء العقوبات غير القانونية المفروضة على وكالة الفضاء الروسية".
وأضاف البيان، وفق وكالة سبوتنيك الروسية: "هذا الطلب تم توجيهه لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، ووكالة الفضاء الأوروبية، ووكالة الفضاء الكندية التي قامت بفرض عقوبات غير قانونية على الوكالة الروسية".
يذكر أن "روسكوسموس" أعلنت، في وقت سابق، تعليق تعاونها مع شركاء أوروبيين ردًا على العقوبات الغربية على موسكو.