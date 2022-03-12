روسيا تحذر: العقوبات قد تؤدي إلى سقوط محطة الفضاء الدولية

وكانت قد وجهت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، صباح اليوم السبت، طلبًا رسميًا إلى شركائها الموجودين في محطة الفضاء الدولية بإلغاء ما أسمتْه "العقوبات غير القانونية المفروضة عليها" .