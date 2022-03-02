روسيا تحذِّر: سنتعامل مع أي اختراق لأقمارنا الصناعية كإعلان حرب

حذَّر مدير وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، دميتري روجوزين، اليوم الأربعاء من أن روسيا ستتعامل مع أي اختراق لأقمارها الصناعية كإعلان حرب. ونفى "روجوزين" صحة التقارير الإعلامية التي ذكرت أن مراكز مراقبة الأقمار الصناعية الروسية اختُرقت بالفعل بعد غزو موسكو لأوكرانيا، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس".

وقال: "إن تعطيل الأقمار الصناعية التابعة لأي بلد هو في الواقع سبب للحرب".

وبيَّن أن مؤسسة "روس كوسموس" تريد من شركة التكنولوجيا البريطانية "وان ويب" أن تقدم ضمانات بأن أقمارها الصناعية لن تستخدم ضد روسيا.

وأضاف بأنه إذا لم يتحقق ذلك فإن روسيا ستلغي عملية الإطلاق المقررة لنحو 36 قمرًا صناعيًّا لشركة "وان ويب" من قاعدة بايكونور الفضائية، التي تستأجرها روسيا من كازاخستان، دون تقديم تعويض للشركة.