روسيا تحظر تصدير 200 سلعة لمواجهة العقوبات الغربية

حظرت روسيا اليوم "الخميس" تصدير أكثر من 200 سلعة؛ لمواجهة العقوبات الغربية الشديدة المفروضة عليها على خلفية غزوها العسكري لأوكرانيا.
وأفادت الحكومة الروسية بأن قائمة الحظر تشمل المعدات التكنولوجية والاتصالات السلكية واللاسلكية والطبية والمركبات والآلات الزراعية والمعدات الكهربائية، وعربات السكك الحديد والقاطرات والحاويات والتوربينات وآلات معالجة المعادن والحجر والشاشات وأجهزة العرض ووحدات التحكم.
وأضافت: الحظر يشمل أيضًا فرض قيود على تصدير بعض أنواع الخشب إلى دول "غير صديقة"؛ وفقًا لـ"ريا نوفوستي" الروسية.