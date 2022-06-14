روسيا تحظر دخول 49 بريطانيًّا إلى أراضيها





وتشمل القائمة بالإضافة إلى 29 صحافيًّا وخبيرًا، 20 مواطنًا بريطانيًّا مرتبطين بقطاع الدفاع، ومسؤولين حكوميين وعسكريين ومديرين تنفيذيين من مجموعات صناعية مثل "بي إيه إي سيستمز" و"ثيلز يو كايه".



