روسيا تحظر دخول 49 بريطانيًّا إلى أراضيها

أعلنت روسيا، اليوم "الثلاثاء"، حظر دخول 49 بريطانيًّا في مجال الدفاع إلى أراضيها، في عقوبات أقرتها على خلفية النزاع في أوكرانيا.
وأوضحت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن هؤلاء الأشخاص وبينهم صحافيون ومسؤولون في "بي بي سي" وصحيفة "ذي جارديان" ومحطة "سكاي نيوز"؛ لم يعد مسموحًا لهم دخول روسيا الاتحادية.
واتهمتهم الوزارة بنشر معلومات كاذبة حول النزاع في أوكرانيا؛ وفقًا لـ"انترفاكس".
وتشمل القائمة بالإضافة إلى 29 صحافيًّا وخبيرًا، 20 مواطنًا بريطانيًّا مرتبطين بقطاع الدفاع، ومسؤولين حكوميين وعسكريين ومديرين تنفيذيين من مجموعات صناعية مثل "بي إيه إي سيستمز" و"ثيلز يو كايه".