روسيا تختبر صاروخًا يفوق سرعة الصوت

اختبرت روسيا بنجاح إطلاق صاروخ كروز تفوق سرعته سرعة الصوت من طراز تسيركون لمسافة بلغت نحو ألف كيلومتر، بحسب ما أعلنته وزارة الدفاع الروسية اليوم (السبت).
وأوضحت الوزارة أن الصاروخ أطلق من بحر بارنتس، وأصاب هدفًا في البحر الأبيض، وفقًا لـ"رويترز".
وأظهر مقطع فيديو نشرته الوزارة، إطلاق الصاروخ من سفينة وارتفاعه إلى السماء بزاوية حادة.
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صواريخ تسيركون، بأنها جزء من جيل جديد من أنظمة الأسلحة التي لا مثيل لها.
ويمكن للأسلحة الأسرع من الصوت أن تتحرك بسرعة تصل إلى تسعة أمثال سرعة الصوت، وسبق أن أجرت روسيا تجارب لإطلاق صواريخ تسيركون من السفن الحربية والغواصات في العام الماضي.