روسيا تدمر أكبر مصفاة أوكرانية لتكرير النفط

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم (السبت)، أنها دمرت، بواسطة أسلحة جوية وبحرية عالية الدقة بعيدة المدى، منشآت تخزين البنزين ووقود الديزل في مصفاة كريمنشوك لتكرير النفط، التي يتم عبرها تزويد القوات الأوكرانية في المناطق الوسطى والشرقية من البلاد.
وبين الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، أن القوات الروسية دمرت هذا الصباح منشآت تخزين البنزين ووقود الديزل في مصفاة كريمنشوك لتكرير النفط، التي تعتبر أكبر مؤسسة لتصنيع المنتجات النفطية في أوكرانيا، وفقاً لـ"ريا نوفوستي".
وأضاف "كوناشينكوف" أن القوات الروسية استهدفت أيضاً مطارات عسكرية أوكرانية بمدينتي بولتافا ودنيبروبيتروفسك بصواريخ عالية الدقة، وأسقطت مروحيتين أوكرانيتين من طراز Mi-24 بالقرب من مدينة سومي وقرية أوروزهاينوي، كما دمرت 24 مسيرة أوكرانية في الجو.