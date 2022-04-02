روسيا تدمر أكبر مصفاة أوكرانية لتكرير النفط

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم (السبت)، أنها دمرت، بواسطة أسلحة جوية وبحرية عالية الدقة بعيدة المدى، منشآت تخزين البنزين ووقود الديزل في مصفاة كريمنشوك لتكرير النفط، التي يتم عبرها تزويد القوات الأوكرانية في المناطق الوسطى والشرقية من البلاد.