روسيا تدمر مصنعاً عسكرياً خارج كييف.. وأوكرانيا تُعلِق إجلاء المدنيين شرق البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم (الأحد)، أنها قصفت مصنعاً عسكرياً خارج كييف، فيما تكثف موسكو هجماتها على العاصمة الأوكرانية.
وقالت الوزارة في بيان على "تيليجرام": "خلال الليل، دمرت صواريخ جو عالية الدقة مصنعاً للذخيرة قرب بلدة بروفاري في منطقة كييف"، وفقاً لـ"فرانس 24".
في موازاة ذلك، أفادت السلطات الأوكرانية بتعليق الممرات الإنسانية لإجلاء المدنيين من شرق أوكرانيا، في غياب اتفاق مع الجيش الروسي على وقف إطلاق النار.
وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك، في حسابها على "تيليجرام": "لم نتمكن من الاتفاق بشأن وقف إطلاق النار على ممرات الإجلاء، لهذا السبب للأسف لن نفتح ممرات إنسانية اليوم".