روسيا تدمر مصنعاً عسكرياً خارج كييف.. وأوكرانيا تُعلِق إجلاء المدنيين شرق البلاد

وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك، في حسابها على "تيليجرام": "لم نتمكن من الاتفاق بشأن وقف إطلاق النار على ممرات الإجلاء، لهذا السبب للأسف لن نفتح ممرات إنسانية اليوم".