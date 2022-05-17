روسيا تستهدف "لفيف" وتحاول التقدم بطول خط التماس في دونيتسك

يُذكر أن "لفيف" التي تقع على بعد نحو 70 كيلومترًا من الحدود البولندية، أصبحت نقطة انطلاق للنازحين الأوكرانيين مع بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي، واستضافت أكثر من 200 ألف نازح داخلي في مدينة يزيد عدد سكانها على 700 ألف نسمة.