روسيا تضع رئيس الوزراء الياباني و63 شخصية على القائمة السوداء

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها وضعت رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، ووزير الخارجية يوشيماسا هاياشي، ووزراء المالية والدفاع والعدل في اليابان على «القائمة السوداء» للأشخاص الممنوعين من دخول روسيا.
وقال بيان للخارجية الروسية، اليوم الأربعاء: «أطلقت إدارة فوميو كيشيدا حملة غير مسبوقة ضد روسيا، وسمحت لنفسها بخطاب غير مقبول ضدنا، بما في ذلك الافتراء والتهديدات المباشرة»، وفقاً لوسائل إعلام عالمية اليوم.
وأضاف البيان: «تردد ذلك من قبل شخصيات عامة وخبراء وممثلي وسائل الإعلام في اليابان».
ولفت بيان الخارجية الروسية إلى أن طوكيو اتخذت خطوات عملية؛ بهدف تفكيك علاقات حسن الجوار والإضرار بالاقتصاد الروسي والمكانة الدولية لروسيا.
وأردف البيان: «مع مراعاة ما سبق تم اتخاذ قرار بشأن حظر دخول مواطني اليابان إلى روسيا، بمن فيهم رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدفاع نوبو كيشي و63 شخصية يابانية أخرى».