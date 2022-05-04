روسيا تضع رئيس الوزراء الياباني و63 شخصية على القائمة السوداء

وقال بيان للخارجية الروسية، اليوم الأربعاء: «أطلقت إدارة فوميو كيشيدا حملة غير مسبوقة ضد روسيا، وسمحت لنفسها بخطاب غير مقبول ضدنا، بما في ذلك الافتراء والتهديدات المباشرة»، وفقاً لوسائل إعلام عالمية اليوم.