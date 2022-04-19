روسيا تطرد 15 دبلوماسيًّا هولنديًّا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أنها ستطرد 15 دبلوماسيًا هولنديًا؛ ردًّا على طرد أمستردام 18 دبلوماسيًا روسيًا الشهر الماضي.