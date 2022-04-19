روسيا تطرد 15 دبلوماسيًّا هولنديًّا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أنها ستطرد 15 دبلوماسيًا هولنديًا؛ ردًّا على طرد أمستردام 18 دبلوماسيًا روسيًا الشهر الماضي.
وذكرت الوزارة أنها ستطرد بعض الدبلوماسيين من سفارة بلجيكا؛ ردًّا على تحرّك مماثل، وفقًا لـ"رويترز".
وتبادلت أوروبا وروسيا طرد السفراء؛ إذ أعلنت الدول الأوروبية طرد نحو 300 دبلوماسي روسي منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، وصعدت روسيا من ردّها على طرد دبلوماسييها الأسبوع الماضي بطرد دبلوماسيين من التشيك وبلغاريا والاتحاد الأوروبي إلى جانب دبلوماسيين من هولندا وبلجيكا.