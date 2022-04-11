روسيا تعتبر أن انضمام السويد وفنلندا لـ"الناتو" لن يحقق الاستقرار في أوروبا

وقال "بيسكوف" في تصريحات للصحافيين في مؤتمر عبر الهاتف رداً على سؤال بشأن إمكانية انضمام السويد وفنلندا إلى "الناتو": "قلنا مراراً إن التحالف لا يزال أداة موجهة نحو المواجهة، وإن مواصلة توسيعه لن تحقق الاستقرار في القارة الأوروبية"، وفقاً لـ"إنترفاكس".