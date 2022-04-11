روسيا تعتبر أن انضمام السويد وفنلندا لـ"الناتو" لن يحقق الاستقرار في أوروبا

اعتبر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم (الاثنين)، أن "انضمام السويد وفنلندا إلى التحالف العسكري لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، لن يحقق الاستقرار في أوروبا".
وقال "بيسكوف" في تصريحات للصحافيين في مؤتمر عبر الهاتف رداً على سؤال بشأن إمكانية انضمام السويد وفنلندا إلى "الناتو": "قلنا مراراً إن التحالف لا يزال أداة موجهة نحو المواجهة، وإن مواصلة توسيعه لن تحقق الاستقرار في القارة الأوروبية"، وفقاً لـ"إنترفاكس".
وذكر مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، الأسبوع الماضي أن احتمال انضمام فنلندا والسويد إلى "الناتو" يُشكل جزءاً من المناقشات الجارية بين وزراء خارجية من التحالف العسكري في بروكسل.