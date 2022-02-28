روسيا تعترف بأن العقوبات الغربية عليها قوية ومؤلمة

اعترف المتحدث باسم "الكرملين" ديمتري بيسكوف، اليوم (الاثنين)، بأن العقوبات الغربية الاقتصادية المفروضة على روسيا قوية ومؤلمة، غير أنه اعتبر روسيا قادرة على تعويض الأضرار.

وبيّن "بيسكوف" أن الواقع الاقتصادي لروسيا تغير، لكنه لا يرى أي سبب للشك في فعالية وموثوقية البنك المركزي، الذي رفع أسعار الفائدة إلى 20 في المائة، في إطار سعيه لحماية الاقتصاد من العقوبات الغربية غير المسبوقة، وفقاً لـ"الشرق".

وذكر أن "لدى روسيا خطة للرد على العقوبات، وأنها تنفذها الآن".

وأشار إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين سيلتقي بالعديد من المسؤولين، اليوم بما في ذلك وزير المالية ومحافظ البنك المركزي.