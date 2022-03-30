روسيا تعلن تدمير مستودعات وقود كبيرة في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن "قواتها دمّرت مستودعات وقود كبيرة في مقاطعة خميلنيتسكي بغرب أوكرانيا، كانت تستخدم لتوفير الوقود للمركبات المدرعة للقوات الأوكرانية في دونباس".
وبيّن المتحدث باسم الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، أن "مستودعات الوقود الواقعة في منطقتي ستاروكونستانتينوف وخميلنيتسكي، استهدفت بصواريخ عالية الدقة أُطلقت من الجو".
وأضاف أن منظومة الصواريخ العملياتية والتكتيكية "إسكندر"، دمرت مستودعين كبيرين لأسلحة الصواريخ والمدفعية الأوكرانية في قرية كامينكا بمنطقة دونيتسك.