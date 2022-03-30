روسيا تعلن تدمير مستودعات وقود كبيرة في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن "قواتها دمّرت مستودعات وقود كبيرة في مقاطعة خميلنيتسكي بغرب أوكرانيا، كانت تستخدم لتوفير الوقود للمركبات المدرعة للقوات الأوكرانية في دونباس".