روسيا تعلن تدمير 117 هدفاً أوكرانياً بصواريخ مجنحة عالية الدقة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم (السبت)، تدمير مستودعات أسلحة وذخيرة ووقود تابعة للجيش الأوكراني في وسط وجنوب البلاد، بصواريخ مجنحة عالية الدقة خلال 24 ساعة الماضية.
وأفاد المتحدث باسم الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، بأن "روسيا ضربت ما مجموعه 117 هدفاً عسكرياً أوكرانياً خلال آخر 24 ساعة، بينها 6 مراكز تحكم، و3 راجمات صواريخ، ومنظومة مضادة للطائرات من طراز إس-300، و9 مستودعات للأسلحة والذخيرة، وآخران للوقود، إضافة إلى عشرات مواقع القوات الأوكرانية والكتائب القومية ونقاط تمركز المعدات العسكرية".
وبين أن صواريخ "كاليبر" مجنحة عالية الدقة، أطلقت من البحر، دمرت مستودعاً للذخيرة والأسلحة في مقاطعة جيتومير وسط أوكرانيا، وفقاً لـ"روسيا اليوم".
وأضاف أن صاروخاً مجنحاً عالي الدقة من طراز "أونيكس" استهدف موقع تخزين وقود قرب مدينة نيكولايف، كان يستخدم لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية العاملة في جنوب البلاد بالوقود.