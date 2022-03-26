روسيا تعلن تدمير 117 هدفاً أوكرانياً بصواريخ مجنحة عالية الدقة

وأفاد المتحدث باسم الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، بأن "روسيا ضربت ما مجموعه 117 هدفاً عسكرياً أوكرانياً خلال آخر 24 ساعة، بينها 6 مراكز تحكم، و3 راجمات صواريخ، ومنظومة مضادة للطائرات من طراز إس-300، و9 مستودعات للأسلحة والذخيرة، وآخران للوقود، إضافة إلى عشرات مواقع القوات الأوكرانية والكتائب القومية ونقاط تمركز المعدات العسكرية".