روسيا تعلن قتل 80 مقاتلًا بولنديًّا في شرق أوكرانيا

أعلنت روسيا اليوم "السبت"، أنها "قتلت ما يصل إلى 80 مقاتلًا بولنديًّا في قصف استهدف شرق أوكرانيا"؛ حيث تستعر المعارك بين القوات الأوكرانية والروسية.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان بأنها "قتلت ما يصل إلى 80 من المرتزقة البولنديين، ودمّرت 20 مركبة قتالية مصفّحة وثماني قاذفات صواريخ متعددة غراد في ضربات عالية الدقة على مصنع زينك ميغاتيكس في كونستانتينوفكا في منطقة دونيتسك".
وتقع هذه المدينة التي تُسمّى كوستيانتينيفكا في أوكرانيا، في منطقة دونيتسك التي تشهد معارك عنيفة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير "شباط".