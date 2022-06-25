روسيا تعلن قتل 80 مقاتلًا بولنديًّا في شرق أوكرانيا

وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان بأنها "قتلت ما يصل إلى 80 من المرتزقة البولنديين، ودمّرت 20 مركبة قتالية مصفّحة وثماني قاذفات صواريخ متعددة غراد في ضربات عالية الدقة على مصنع زينك ميغاتيكس في كونستانتينوفكا في منطقة دونيتسك".