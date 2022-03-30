روسيا تعلن وقفًا لإطلاق النار بماريوبول لإتاحة الفرصة لإجلاء المدنيين

وقالت وزارة الدفاع الروسية أمس الأربعاء إن قواتها تعيد تجميع صفوفها بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف ومدينة تشيرنيهيف الشمالية من أجل التركيز على مناطق رئيسية أخرى، واستكمال "تحرير" منطقة دونباس الانفصالية، حسبما ذكرت وكالات أنباء روسية.

وجاء بيان الوزارة بعد يوم من إعلان روسيا أنها ستُقلِّص العمليات بالقرب من كييف وتشيرنيهيف لدعم التقدم في محادثات السلام، لكن الهجمات الروسية في كلا الموقعَين استمرت الأربعاء، بحسب مراسلين لرويترز بالقرب من كييف ورئيس بلدية تشيرنيهيف.

وطال قصف روسي مبنى للصليب الأحمر في مدينة ماريوبول الساحلية المحاصَرة في جنوب أوكرانيا، حسبما أعلنت كييف، الأربعاء؛ وحذر مسؤولون من كارثة إنسانية وشيكة.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية أولكسندر موتوزيانيك إن القوات الروسية في أوكرانيا تعيد تجميع صفوفها، وتستعد لاستئناف العمليات الهجومية.

وأضاف: "الجهود الروسية الرئيسية تتركز على تطويق القوات الأوكرانية في شرق أوكرانيا". مشيرًا إلى أن "روسيا لا تزال تحاول السيطرة على مدينة ماريوبول الساحلية في الجنوب وبلدتَي بوباسنا وروبيجني.

وتابع: "روسيا تستعد لاستئناف العمليات الهجومية. وقيادة القوات المسلحة الأوكرانية رصدت تحركات للقوات الروسية خارج منطقتَي كييف وتشيرنيهيف، لكن لا تعتبر هذا انسحابًا شاملاً".

وقالت أمينة المظالم الأوكرانية ليودميلا دنيسوفا في بيان، نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي: "في ماريوبول استهدف المحتلون مبنى تابعًا للجنة الدولية للصليب الأحمر". مضيفة بأن المبنى استُهدف بغارات جوية وبالمدفعية، نقلاً عن فرانس برس.

وأكدت هيئة الأركان العامة الأوكرانية الأربعاء أن الروس كثَّفوا أنشطتهم حول بلدة إيزيوم الواقعة إلى الجنوب من خاركيف بعد إعادة انتشار بعض الوحدات من مناطق أخرى.

وأضاف بأن القوات الروسية كثَّفت قصفها وهجماتها في منطقة دونيتسك شرقًا، مع التركيز على محاولة السيطرة على ماريوبول وبوباسنا وروبيجني.

بدوره، قال الجيش الروسي إنه حوَّل تركيزه إلى منطقة دونباس، قلب أوكرانيا الصناعي الواقع شرقًا، حيث يقاتل الانفصاليون الذين تدعمهم موسكو القوات الأوكرانية منذ عام 2014.

وتعرَّضت تشيرنيهيف في شمال أوكرانيا لقصف "طوال الليل"، كما أعلن حاكم المدينة رغم إعلان موسكو أنها ستقلص نشاطها العسكري في هذه المنطقة. وأعلن فياتشيسلاف تشاوس على "تليغرام" أن "تشيرنيهيف تعرَّضت للقصف طوال الليل" بالمدفعية والطيران، موضحًا أن بنى تحتية مدنية دُمِّرت، وأن المدينة لا تزال بدون كهرباء أو ماء.

وقال حاكم منطقة لوغانسك بشرق أوكرانيا سيرغي غايداي على "تليغرام" إن مدفعية ثقيلة قصفت مناطق سكنية في مدينة ليسيتشانسك صباح اليوم الأربعاء، وأضاف: "تضرر عدد من المباني الشاهقة. يجري التحقق من المعلومات بشأن الضحايا.. انهار كثير من المباني. يحاول رجال الإنقاذ إنقاذ أولئك الذين ما زالوا على قيد الحياة".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمَّرت مستودعات وقود كبيرة في مقاطعة خميلنيتسكي بغرب أوكرانيا؛ كانت تُستخدم لتوفير الوقود للمركبات المدرعة للقوات الأوكرانية في دونباس.