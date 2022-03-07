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روسيا تعلن وقفًا لإطلاق النار بمدن أوكرانية عدة لإجلاء المدنيين

بدءًا من الساعة العاشرة بتوقيت موسكو يوم الثامن من مارس
روسيا تعلن وقفًا لإطلاق النار بمدن أوكرانية عدة لإجلاء المدنيين

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سبق
سبق

أعلنت روسيا مساء الاثنين وقفًا محليًّا لإطلاق النار في مدن أوكرانية عدة اليوم الثلاثاء، بدءًا من الساعة (الـ07:00 ت غ)؛ للسماح بإجلاء مدنيين عبر ممرات إنسانية، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".

وتفصيلاً، قالت خلية وزارة الدفاع الروسية المكلفة بالعمليات الإنسانية في أوكرانيا في بيان نقلته وكالات الأنباء الروسية: "إن روسيا الاتحادية تعلن وقفًا لإطلاق النار بدءًا من الساعة العاشرة بتوقيت موسكو (الـ07:00 ت غ) يوم الثامن من مارس".

وذكرت وكالة أنباء "رايا" الروسية أن وقف إطلاق النار يهدف إلى إجلاء المدنيين من مدن كييف وخاركوف وتشرنيغوف وسومي وماريوبول.

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