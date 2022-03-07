روسيا تعلن وقفًا لإطلاق النار بمدن أوكرانية عدة لإجلاء المدنيين

أعلنت روسيا مساء الاثنين وقفًا محليًّا لإطلاق النار في مدن أوكرانية عدة اليوم الثلاثاء، بدءًا من الساعة (الـ07:00 ت غ)؛ للسماح بإجلاء مدنيين عبر ممرات إنسانية، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".