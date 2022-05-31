روسيا تقصف "خزان حمض النيتريك" بمصنع مواد كيميائية في سيفيرودونتسك

أعلن حاكم منطقة لوغانسك سيرغي غايداي أن القوات الروسية قصفت خزّانًا يحتوي على حمض النيتريك في مصنع للمواد الكيميائية في مدينة سيفيرودونتسك (شرق أوكرانيا) التي تحاول السيطرة عليها، كما ، داعيًا السكان إلى البقاء في الملاجئ.