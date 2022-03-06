روسيا تقصف خط غاز مملوكًا لها في جنوب أوكرانيا

ذكر حاكم منطقة دونيتسك الأوكرانية بافلو كيريلينكو، اليوم "الأحد"، أن المهندسين الأوكرانيين سارعوا لإصلاح خط أنابيب غاز تضرر بسبب قصف روسي؛ مما أوقف الإمدادات لأجزاء من جنوب شرقي البلاد.
وبين "كيريلينكو" أن المهندسين أغلقوا الخط لمنع تسرب الغاز، وأن تدفق الغاز ينخفض الآن، وسيتوقف تمامًا في وقت لاحق اليوم؛ وفقًا لـ"رويترز".
وأضاف أن الغاز سينقطع عن كل موقع في المسافة بين فوهليدار في منطقة دونيتسك وميناء بيرديانسك أثناء إصلاح الأضرار، المسافة بين المدينتين 117 كيلومترًا.
وتزود روسيا أوكرانيا ودولًا أوروبية أخرى بالغاز عبر خط مملوك لها يمر بأوكرانيا.