روسيا تقصف مركز تسوُّق مكتظًّا شرق أوكرانيا

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر "فيسبوك": "أطلق المحتلون صاروخًا على مركز تجاري، كان يوجد فيه أكثر من ألف مدني. والمركز التجاري يحترق، وعمال الإنقاذ يكافحون النيران، ومن المستحيل تخيل عدد الضحايا"، وفقًا لـ"فرانس 24".

وأرفق "زيلينسكي" رسالته بمقطع فيديو، يُظهر النيران في مركز التسوق الذي تصاعدت منه سُحب دخان كبيرة، وعربات إطفاء وعشرات الأشخاص في الموقع.

من جهته بيَّن فيتالي ماليتسكي، رئيس بلدية المدينة، التي كان عدد سكانها 220 ألف نسمة قبل الحرب، أن الضربة الصاروخية على كريمننشوك أصابت مكانًا مزدحمًا للغاية، لا علاقة له بالأعمال القتالية.