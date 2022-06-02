روسيا تقطع الإمدادات عن "أورستد" الدنمركية و"شل" إنرجي

وفي سياق متصل، أعلنت الوكالة الاتحادية للشبكات، وهي الجهة المنظمة للشبكات بألمانيا، الأربعاء، أن إمدادات "شل يوروب" تشكل كميات صغيرة فقط من إمدادات الغاز والتي يمكن استبدالها من مصادر أخرى.