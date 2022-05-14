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روسيا تقطع الكهرباء عن فنلندا بدءاً من السبت المقبل
قالت شركة آر أيه أو نورديك الروسية، إنها سوف تعلق إمدادات الكهرباء إلى فنلندا بدءاً من السبت المقبل، مبررةً القرار بمشكلات تتعلق بسداد مستحقاتها المالية.
وقالت الشركة الروسية إنها لم تحصل على مستحقاتها المالية مقابل إمدادات الكهرباء التي أوصلتها إلى فنلندا في وقت سابق.
وجاء ذلك بعد يوم واحد من إعلان الرئيس الفنلندي دعمه لتقديم بلاده طلباً للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".
وهدّدت موسكو، الخميس الماضي، باتخاذ "خطوات تصعيدية" بعد إعلان فنلندا أنها تخطط للانضمام إلى "الناتو".