روسيا تمهل القوات الأوكرانية بماريوبول حتى الصباح للاستسلام وتسليم المدينة

وقال مجلس مدينة ماريوبول إن القوات الروسية قصفت مدرسة للفنون في المدينة الساحلية المحاصرة حيث لجأ نحو 400 من السكان. ولم ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا في الهجوم، الذي وقع أمس السبت، رغم أن المجلس قال إن المبنى دمر، وإن هناك ضحايا تحت الأنقاض.