روسيا تنشر صواريخ يمكنها حمل رؤوس تقليدية ونووية قرب حدود أوكرانيا

وأضافت: "وفقًا للمعلومات المتاحة، تم نشر قاذفات صواريخ إسكندر-إم على بعد 60 كيلومترًا من الحدود مع أوكرانيا"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وحل صاروخ إسكندر، وهو نظام صاروخي باليستي متحرك أطلق عليه حلف شمال الأطلسي اسم إس.إس-26 ستون، محل صاروخ سكود السوفيتي، ويصل مدى صواريخ إسكندر ثنائية التوجيه إلى 500 كيلومتر، ويمكنها حمل رؤوس حربية تقليدية أو نووية.