روسيا تنشر صواريخ يمكنها حمل رؤوس تقليدية ونووية قرب حدود أوكرانيا

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم (الأحد)، أن روسيا نشرت قاذفات صواريخ إسكندر-إم المتنقلة على بعد 60 كيلومتراً من الحدود الأوكرانية.
وقالت الهيئة: "زاد العدو من عدد القوات في منطقة بيلجورود من خلال نقل وحشد وحدات إضافية".
وأضافت: "وفقًا للمعلومات المتاحة، تم نشر قاذفات صواريخ إسكندر-إم على بعد 60 كيلومترًا من الحدود مع أوكرانيا"، وفقاً لـ"فرانس 24".
وحل صاروخ إسكندر، وهو نظام صاروخي باليستي متحرك أطلق عليه حلف شمال الأطلسي اسم إس.إس-26 ستون، محل صاروخ سكود السوفيتي، ويصل مدى صواريخ إسكندر ثنائية التوجيه إلى 500 كيلومتر، ويمكنها حمل رؤوس حربية تقليدية أو نووية.