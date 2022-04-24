العالم

روسيا تنشر صواريخ يمكنها حمل رؤوس تقليدية ونووية قرب حدود أوكرانيا

حشدت وحدات إضافية في منطقة بيلجورود
روسيا تنشر صواريخ يمكنها حمل رؤوس تقليدية ونووية قرب حدود أوكرانيا
سبق
سبق

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم (الأحد)، أن روسيا نشرت قاذفات صواريخ إسكندر-إم المتنقلة على بعد 60 كيلومتراً من الحدود الأوكرانية.

وقالت الهيئة: "زاد العدو من عدد القوات في منطقة بيلجورود من خلال نقل وحشد وحدات إضافية".

وأضافت: "وفقًا للمعلومات المتاحة، تم نشر قاذفات صواريخ إسكندر-إم على بعد 60 كيلومترًا من الحدود مع أوكرانيا"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وحل صاروخ إسكندر، وهو نظام صاروخي باليستي متحرك أطلق عليه حلف شمال الأطلسي اسم إس.إس-26 ستون، محل صاروخ سكود السوفيتي، ويصل مدى صواريخ إسكندر ثنائية التوجيه إلى 500 كيلومتر، ويمكنها حمل رؤوس حربية تقليدية أو نووية.

روسيا
الأزمة الأوكرانية الروسية
هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية

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