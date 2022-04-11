روسيا تهدد بمعاقبة الغرب إذا صنفها متخلفة عن سداد ديونها

وذكر أن روسيا حاولت بحسن نية أن تسدد للدائنين الخارجيين عن طريق تحويل المبالغ المطابقة بالعملة الأجنبية لسداد ديوننا، ومع ذلك، فإن "السياسة المتعمدة للدول الغربية هي التسبب بشكل مصطنع في التخلف عن السداد بكل الوسائل الممكنة"، وفقاً لـ"فرانس 24".