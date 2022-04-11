روسيا تهدد بمعاقبة الغرب إذا صنفها متخلفة عن سداد ديونها

هدد وزير المالية الروسي أنتون سيلوانوف، اليوم (الاثنين) باتخاذ بلاده إجراءات قانونية إذا أعلن الغرب تخلفها عن سداد ديونها، بعد وضع روسيا في حالة تقصير "انتقائي" نهاية الأسبوع.
وقال "سيلوانوف" في مقابلة مع صحيفة "إزفستيا": "سنذهب إلى القضاء؛ لأننا اتخذنا جميع الإجراءات اللازمة لضمان تلقي المستثمرين مدفوعاتهم، وسنقدم للمحكمة فواتيرنا التي تؤكد جهودنا للدفع بالعملة الأجنبية والروبل".
وذكر أن روسيا حاولت بحسن نية أن تسدد للدائنين الخارجيين عن طريق تحويل المبالغ المطابقة بالعملة الأجنبية لسداد ديوننا، ومع ذلك، فإن "السياسة المتعمدة للدول الغربية هي التسبب بشكل مصطنع في التخلف عن السداد بكل الوسائل الممكنة"، وفقاً لـ"فرانس 24".
وحذر الوزير الروسي من أنه "في حال شن حرب اقتصادية ومالية على روسيا، فستكون مضطرة للرد، ولكن مع الوفاء بالتزاماتها".
وأعلنت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" السبت الماضي، أن روسيا دخلت في "تعثر انتقائي" بعد أن سددت بالروبل السندات المقومة بالدولار المستحقة الأسبوع الماضي.
وسددت روسيا الأسبوع الماضي ديونها الأجنبية المسجّلة بالدولار، بعملتها المحلية الروبل، بعدما عجزت عن تسديد الدفعات بالعملة الأجنبية؛ بسبب العقوبات المفروضة جراء حرب أوكرانيا.