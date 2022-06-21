روسيا تواصل هجماتها على شرق أوكرانيا .. والدمار كارثي

يتواصل الهجوم الروسي على منطقة دونباس الأوكرانية دون توقف، بحسب السلطات الأوكرانية التي تحدثت، اليوم (الثلاثاء)، عن دمار كارثي في ليسيتشانسك المجاورة لمدينة سيفيرودونيتسك الإستراتيجية، حيث يتحصّن نحو 570 شخصاً في مصنع آزوت الكيميائي.
وأوضح حاكم منطقة لوغانسك سيرغي غايداي، أن معارك دائرة في المنطقة الصناعية في سيفيرودونتسك ودمار كارثي في ليسيتشانسك، وفقاً لـ"فرانس 24".
وأضاف أن "الساعات الأربع والعشرين الماضية كانت عصيبة بالنسبة للقوات الأوكرانية، والضربات الروسية التي استهدفت ثلاثة جسور تربط بين سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك ودمّرتها مستمرة، وقد زادت في عزل سيفيرودونيتسك البالغ عدد سكانها نحو مئة ألف نسمة عن بقية الأراضي الخاضعة لسيطرة كييف.
ويكتسب المصنع أهمية رمزية في مدينة سيفيرودونيتسك الصناعية التي تؤكد كييف أنها لا تزال تسيطر على نحو ثلثها، وستشكل سيطرة موسكو على المدينة مرحلة مهمة في اتجاه السيطرة على كامل منطقة دونباس، التي يتكلم معظم سكانها بالروسية ويسيطر على جزء منها الانفصاليون الموالون لروسيا منذ 2014.