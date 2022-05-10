روسيا: توجيه ضربة نووية تكتيكية لأوكرانيا غير وارد حاليًا

وقال "غروشكو": "إن كل شيء مكتوب في العقيدة العسكرية، فهناك مبادئ وشروط لكيفية استخدام موسكو للأسلحة النووية منصوص عليها، ومن الضروري البحث عن إجابات لمسألة ما إذا كان من الممكن توجيه ضربة تكتيكية وقائية لأوكرانيا، لكن ذلك غير وارد حاليًا".