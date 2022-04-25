روسيا توقف الأعمال العدائية من طرف واحد في ماريوبول لإجلاء مدنيين

أعلنت روسيا نيتها وقف الأعمال العدائية، اليوم (الاثنين) للسماح بإجلاء مدنيين عالقين مع جنود أوكرانيين في مجمع آزوفستال للصناعات المعدنية المحاصر في مدينة ماريوبول في جنوب شرق أوكرانيا.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان، أن القوات الروسية ومقاتلين أوكرانيين موالين لموسكو يتعهدون بـوقف الأعمال العدائية من جانب واحد عند الساعة 14:00 بتوقيت موسكو (11:00 ت غ) وسحب الوحدات إلى مسافة آمنة وضمان مغادرة مدنيين في الاتجاه الذي يختارونه.
وأوضحت الوزارة أن الأشخاص المسموح لهم بالخروج هم النساء والأطفال وموظفو المصنع، وفقاً لـ"فرانس 24".