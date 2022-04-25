روسيا توقف الأعمال العدائية من طرف واحد في ماريوبول لإجلاء مدنيين

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان، أن القوات الروسية ومقاتلين أوكرانيين موالين لموسكو يتعهدون بـوقف الأعمال العدائية من جانب واحد عند الساعة 14:00 بتوقيت موسكو (11:00 ت غ) وسحب الوحدات إلى مسافة آمنة وضمان مغادرة مدنيين في الاتجاه الذي يختارونه.