روسيا ستقدم مشروع قرار للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في أوكرانيا

أعلن المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نبينزيا اليوم الأربعاء) أن روسيا ستقدم مشروع قرار إنساني يدعو إلى وقف النار في أوكرانيا.
وأوضح "نبينزيا" في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك أن مشروع القرار سيشمل بنودًا، أبرزها وقف النار، وعدم مهاجمة البنية التحتية، وعدم تخزين الأسلحة في الأحياء السكنية.
وأضاف بأن القرار سيشمل حماية السجناء والمدنيين والمصابين، وعدم استهداف المدنيين، وفقًا لـ"الشرق".
وبيّن أن هذه البنود مقتبسة من مسودة قُدمت سابقًا للأمم المتحدة ورُفضت.
وأشار إلى أن عدم التصويت على المسودة سيجعل الموقف في أوكرانيا أصعب، ويجعل المفاوضين الروس يحافظون على موقفهم الحالي.