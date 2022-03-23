روسيا ستقدم مشروع قرار للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في أوكرانيا

وأضاف بأن القرار سيشمل حماية السجناء والمدنيين والمصابين، وعدم استهداف المدنيين، وفقًا لـ"الشرق".

وبيّن أن هذه البنود مقتبسة من مسودة قُدمت سابقًا للأمم المتحدة ورُفضت.

وأشار إلى أن عدم التصويت على المسودة سيجعل الموقف في أوكرانيا أصعب، ويجعل المفاوضين الروس يحافظون على موقفهم الحالي.